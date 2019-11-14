Выявлены самые востребованные мессенджеры России

В рамках исследования были изучены поисковые запросы с ноября прошлого года по октябрь текущего. Так, выяснилось, что в течении года в большинстве регионов люди пользуются WhatsApp. В то же время Telegram больше всего востребован на севере России. Что касается Viber, то он не имеет такой локальной популярности, однако особая любовь к данному мессенджеру отслеживается в Восточной Сибири.