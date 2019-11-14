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Выявлены самые востребованные мессенджеры России
Вполне ожидаемая тройка лидеров
Известно, что большинство современных людей предпочитают мессенджеры в качестве основного инструмента связи. Яндекс решил проанализировать: какие именно мессенджеры наиболее популярны среди жителей России.
В рамках исследования были изучены поисковые запросы с ноября прошлого года по октябрь текущего. Так, выяснилось, что в течении года в большинстве регионов люди пользуются WhatsApp. В то же время Telegram больше всего востребован на севере России. Что касается Viber, то он не имеет такой локальной популярности, однако особая любовь к данному мессенджеру отслеживается в Восточной Сибири.
Напомним, что буквально недавно заместитель главы Минкомсвязи сообщил, что несмотря на блокировку мессенджера Павла Дурова в России, использование Telegram является законным.