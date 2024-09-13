Взгляд в прошлое: Google Поиск объявил о сотрудничестве с Архивом интернета

Ранее пользователи могли получить доступ к ограниченному историческому контексту только через кэшированные страницы (функция была удалена Google в начале этого года).

Чтобы воспользоваться этой функцией, просто нажмите на меню с тремя точками рядом с любым результатом поиска и выберите «Подробнее об этой странице». Это перенаправит вас на Wayback Machine, где вы сможете посмотреть, как выглядела веб-страница в разные даты.