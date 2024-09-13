Взгляд в прошлое: Google Поиск объявил о сотрудничестве с Архивом интернета

Опубликовано 13 сентября 2024, 11:151 мин.
Взгляд в прошлое: Google Поиск объявил о сотрудничестве с Архивом интернетаЧтобы расширить результаты поиска за счет исторического контекста
Google запустил новую функцию в поисковике, интегрированную с Internet Archive, чтобы предоставить пользователям исторический контекст для сайтов. Функция напрямую ссылается на Wayback Machine, позволяя пользователям просматривать предыдущие версии веб-страниц рядом с текущими результатами поиска.
Ранее пользователи могли получить доступ к ограниченному историческому контексту только через кэшированные страницы (функция была удалена Google в начале этого года).
Чтобы воспользоваться этой функцией, просто нажмите на меню с тремя точками рядом с любым результатом поиска и выберите «Подробнее об этой странице». Это перенаправит вас на Wayback Machine, где вы сможете посмотреть, как выглядела веб-страница в разные даты.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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