Взлом китайскими квантовыми компьютерами военного шифрования опровергли

Хотя исследователи успешно взломали слабый 50-битный ключ RSA, это не означает взлома продвинутых стандартов шифрования, таких как AES, или «военного шифрования», обычно используемого с 256-битным AES. Для сравнения: даже старый ноутбук может справиться с взломом 50-битного ключа, хоть и за заметно большее время, чем квантовый компьютер.

На сегодняшний день 2048-битное RSA-шифрование остается стандартом, и квантовые компьютеры пока не могут его взломать, отмечают эксперты.