Взломано приложение двухфакторной аутентификации Authy

Twilio опубликовала заявление, подтверждающее факт взлома, и сообщила, что неизвестные лица получили доступ к данным, связанным с учетными записями Authy, включая номера телефонов.

Хотя Twilio заверила, что нет никаких доказательств того, что хакеры получили доступ к другим конфиденциальным данным или системам Twilio, обновление до последних версий приложений для iOS и Android является "критически важным".

Хотя сами аккаунты Authy не были взломаны, раскрытые телефонные номера могут быть использованы для фишинговых атак.

Twilio призывает всех пользователей Authy с особой осторожностью относиться к неожиданным сообщениям, особенно тем, которые выдают себя за сообщения от Authy или Twilio.