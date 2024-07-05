Взломано приложение двухфакторной аутентификации Authy

Опубликовано 05 июля 2024, 17:17
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Взломано приложение двухфакторной аутентификации AuthyРаскрыты 33 миллиона пользователей
Если вы пользуетесь Authy, необходимо немедленно обновить приложение и настройки конфиденциальности. Компания Twilio, владеющая сервисом двухфакторной аутентификации, подтвердила, что хакеры получили номера мобильных телефонов 33 миллионов пользователей.
Twilio опубликовала заявление, подтверждающее факт взлома, и сообщила, что неизвестные лица получили доступ к данным, связанным с учетными записями Authy, включая номера телефонов.
Хотя Twilio заверила, что нет никаких доказательств того, что хакеры получили доступ к другим конфиденциальным данным или системам Twilio, обновление до последних версий приложений для iOS и Android является "критически важным".
Хотя сами аккаунты Authy не были взломаны, раскрытые телефонные номера могут быть использованы для фишинговых атак.
Twilio призывает всех пользователей Authy с особой осторожностью относиться к неожиданным сообщениям, особенно тем, которые выдают себя за сообщения от Authy или Twilio.