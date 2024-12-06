Взломы провайдеров в США настолько массовы, что даже ФБР выступила за шифрование

Даже после атаки хакеры всё ещё могут получить доступ к американским телекоммуникационным системам, что может повлиять на людей, связанных с политическими кампаниями, отмечают эксперты. Джефф Грин, старший сотрудник CISA, предупредил, что удаление всех «вредоносных элементов» может занять значительное время. Он подчеркнул важность шифрования для защиты звонков и сообщений, посоветовав такие приложения, как Signal и WhatsApp.

Этот совет знаменует собой изменение позиции ФБР, которое исторически выступало против определенных методов шифрования. Ранее у ведомства из-за возникали конфликты с такими технологическими компаниями, как Apple.