Взломы провайдеров в США настолько массовы, что даже ФБР выступила за шифрование

Опубликовано 06 декабря 2024, 10:301 мин.
Взломы провайдеров в США настолько массовы, что даже ФБР выступила за шифрованиеФБР призвало использовать зашифрованные приложения в условиях угрозы взлома телекоммуникаций
Американские чиновники рекомендуют использовать приложения для обмена сообщениями с шифрованием для защиты коммуникаций после «крупного хакерского инцидента», связанного с китайской группировкой Salt Typhoon. По данным ФБР и CISA, взлом затронул такие крупные телекоммуникационные сети, как AT&T, Verizon, T-Mobile и Lumen, в результате чего стали известны конфиденциальные данные, включая записи звонков и даже прослушка в реальном времени.
Даже после атаки хакеры всё ещё могут получить доступ к американским телекоммуникационным системам, что может повлиять на людей, связанных с политическими кампаниями, отмечают эксперты. Джефф Грин, старший сотрудник CISA, предупредил, что удаление всех «вредоносных элементов» может занять значительное время. Он подчеркнул важность шифрования для защиты звонков и сообщений, посоветовав такие приложения, как Signal и WhatsApp.
Этот совет знаменует собой изменение позиции ФБР, которое исторически выступало против определенных методов шифрования. Ранее у ведомства из-за возникали конфликты с такими технологическими компаниями, как Apple.