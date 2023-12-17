Взятки, преференции: Apple обвинили в тайной сделке с Visa и Mastercard

В иске, поданном компанией Mirage Wine & Spirits из Иллинойса, утверждается, что Apple отказалась от планов по созданию конкурирующей платежной сети, заперев пользователей iPhone на использование исключительно приложения-кошелька Apple. Этот предполагаемый секретный договор привел к завышению тарифов для продавцов, создав «дойную корову» для технологического гиганта.

В иске утверждается, что в обмен на отказ от борьбы с Visa и Mastercard Apple получала постоянный денежный доход — процент от транзакционных сборов. Разоблачение произошло на фоне предыдущих обвинений в том, что Apple подавляет конкуренцию своей технологией бесконтактных платежей.