Warner Bros. подала в суд на ИИ-стартап Midjourney: в чём суть претензий

За нарушение авторских прав
Warner Bros. подала в суд на ИИ-стартап Midjourney. Кинокомпания Warner Bros. Discovery подала иск против популярного сервиса генерации изображений с помощью ИИ Midjourney. По её словам, платформа незаконно использует её персонажей — таких как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Скуби-Ду, Багз Банни и других героей Looney Tunes.
В иске утверждается, что Midjourney зарабатывает сотни миллионов долларов на подписках (от $ 10 до $ 120 в месяц), позволяя пользователям создавать изображения и видео с использованием охраняемых авторским правом материалов. Ранее сервис блокировал такие запросы, но недавно снял ограничения, заявив, что теперь будет «меньше блокировок».

Warner Bros. называет это «намеренным и очевидным нарушением авторских прав» и приводит примеры: созданные Midjourney изображения, например по запросу «Batman, кадр из The Dark Knight», визуально совпадают с официальными кадрами фильмов. Даже более общие запросы, вроде «классическая битва супергероев», могут приводить к генерации образов персонажей студии.

Компания требует компенсацию — до 150 тысяч долларов за каждый случай нарушения.