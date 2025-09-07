Warner Bros. подала в суд на ИИ-стартап Midjourney: в чём суть претензий

В иске утверждается, что Midjourney зарабатывает сотни миллионов долларов на подписках (от $ 10 до $ 120 в месяц), позволяя пользователям создавать изображения и видео с использованием охраняемых авторским правом материалов. Ранее сервис блокировал такие запросы, но недавно снял ограничения, заявив, что теперь будет «меньше блокировок».

Warner Bros. называет это «намеренным и очевидным нарушением авторских прав» и приводит примеры: созданные Midjourney изображения, например по запросу «Batman, кадр из The Dark Knight», визуально совпадают с официальными кадрами фильмов. Даже более общие запросы, вроде «классическая битва супергероев», могут приводить к генерации образов персонажей студии.

Компания требует компенсацию — до 150 тысяч долларов за каждый случай нарушения.