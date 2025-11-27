Warner Music положила конец судебному спору с создающим музыку ИИ-стартапом Suno

Пользователи смогут создавать треки с помощью ИИ, не нарушая права артистов. Загрузка аудио станет доступна только платным подписчикам, пользователи бесплатного тарифа смогут лишь проигрывать и делиться созданными композициями.

Важнейшим условием сделки является предоставление «полного контроля» артистам WMG (Lady Gaga, Coldplay, The Weeknd и др.). Они сами будут решать, можно ли использовать их имена, голоса и музыкальные произведения для создания ИИ-музыки.

В рамках партнёрства WMG также продала Suno концертную платформу Songkick, которая продолжит работу под руководством стартапа.