Warner урегулировала судебный спор с ИИ-сервисом Udio

Опубликовано 21 ноября 2025, 08:451 мин.
Warner урегулировала судебный спор с ИИ-сервисом UdioПолучит лицензии на музыку компании
Warner Music Group урегулировала судебный спор с ИИ-платформой Udio, занимающейся созданием музыки. В рамках соглашения компания разрешила Udio использовать свой музыкальный каталог.
Можно будет создавать новые песни, ремиксы и каверы в стиле артистов Warner Music Group или на основе их композиций.
Warner представляет эту сделку как «выгоду» для музыкантов: те, кто согласится участвовать, смогут зарабатывать на использовании своих работ. Перед запуском платформы Udio обещает внедрить «дополнительные меры защиты прав артистов и авторов».
Аналогичную сделку Udio недавно заключила и с Universal Music Group.