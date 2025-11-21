Приложения
Опубликовано 21 ноября 2025, 08:45
1 мин.

Warner урегулировала судебный спор с ИИ-сервисом Udio

Получит лицензии на музыку компании
Warner Music Group урегулировала судебный спор с ИИ-платформой Udio, занимающейся созданием музыки. В рамках соглашения компания разрешила Udio использовать свой музыкальный каталог.
Можно будет создавать новые песни, ремиксы и каверы в стиле артистов Warner Music Group или на основе их композиций.

Warner представляет эту сделку как «выгоду» для музыкантов: те, кто согласится участвовать, смогут зарабатывать на использовании своих работ. Перед запуском платформы Udio обещает внедрить «дополнительные меры защиты прав артистов и авторов».

Аналогичную сделку Udio недавно заключила и с Universal Music Group.