Wayback Machine архива Интернета восстановил свои функции

После атак DDoS, которые вывели сайт из строя в начале октября, Wayback Machine возобновил работу в ограниченном режиме только для чтения 14 октября. Пользователи могли продолжать просматривать архивированные страницы, но возможность загрузки новых была приостановлена. Теперь пользователи могут загружать страницы, платформа теперь начнет добавлять страницы, архивированные с 9 октября, когда сервис был временно отключен.

Это восстановление стало результатом трудного месяца для Internet Archive, который также вынужден был признать крупную утечку данных, в результате которой были скомпрометированы более 31 миллиона записей.