Wayback Machine архива Интернета восстановил свои функции

Опубликовано 07 ноября 2024, 08:151 мин.
Wayback Machine архива Интернета восстановил свои функцииПосле DDoS-атак
Internet Archive объявил о полном восстановлении функции «Save Page Now» на Wayback Machine после серии DDoS-атак, которые нарушили работу сайта в начале октября. 4 ноября 2024 года некоммерческая цифровая библиотека подтвердила, что пользователи снова могут загружать веб-страницы для архивации и последующего доступа.
© Internet Archive
После атак DDoS, которые вывели сайт из строя в начале октября, Wayback Machine возобновил работу в ограниченном режиме только для чтения 14 октября. Пользователи могли продолжать просматривать архивированные страницы, но возможность загрузки новых была приостановлена. Теперь пользователи могут загружать страницы, платформа теперь начнет добавлять страницы, архивированные с 9 октября, когда сервис был временно отключен.
Это восстановление стало результатом трудного месяца для Internet Archive, который также вынужден был признать крупную утечку данных, в результате которой были скомпрометированы более 31 миллиона записей.