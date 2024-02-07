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Приложения
Опубликовано 07 февраля 2024, 20:15
1 мин.

WhatsApp* без границ: общение между приложениями скоро станет реальностью

Осталось дождаться
WhatsApp* решился на «открытось», позволив в скором времени пользователям общаться с друзьями с других платформ, таких как iMessage и Telegram, прямо в своем приложении.

Этот сдвиг обусловлен принятым в Европейском союзе Законом о цифровых рынках (DMA), который требует, чтобы Meta*(владелец WhatsApp*) и другие подобные ей компании, способствовали честной конкуренции. Это означает, что им необходимо обеспечить связь между платформами.

Что ожидать? Первоначально пользователи смогут обмениваться текстовыми, графическими, видео и голосовыми сообщениями между WhatsApp* и другими сервисами. Позже появятся дополнительные функции, такие как групповые чаты и звонки.

Однако WhatsApp* хочет, чтобы партнерские приложения использовали один и тот же Signal Protocol для шифрования, хотя альтернативные протоколы все же допустимы, если они отвечают строгим стандартам безопасности.

Глобальное развертывание? В настоящее время из-за DMA основное внимание уделяется Европе, но возможно и более широкое распространение.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена