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WhatsApp для браузера получит защиту отпечатком пальца
Без этого войти в аккаунт не получится
Мессенджер WhatsApp можно запускать не только приложением на смартфонах, но и через браузер на настольных компьютерах. Как оказалось, разработчики хотят сделать мессенджер безопаснее и добавить в его веб-версию защиту отпечатком пальца.
Согласно источникам, WhatsApp Web получит обновление безопасности, которое принесёт аутентификацию по отпечатку пальцев. Это значит, что пользователю, который запускает мессенджер на компьютере, будет необходимо открывать WhatsApp на смартфоне и прикладывать палец к сканеру. Только после этого обмен сообщениями станет доступен с ПК.
В настоящее время WhatsApp Web требует только отсканировать QR-код с экрана компьютера с помощью смартфона. После этого пользователь входит в свой аккаунт с браузера. Это довольно простой способ, но, по сути, небезопасный.
Когда нововведение станет доступно всем пользователям, неясно.