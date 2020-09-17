WhatsApp для браузера получит защиту отпечатком пальца

Согласно источникам, WhatsApp Web получит обновление безопасности, которое принесёт аутентификацию по отпечатку пальцев. Это значит, что пользователю, который запускает мессенджер на компьютере, будет необходимо открывать WhatsApp на смартфоне и прикладывать палец к сканеру. Только после этого обмен сообщениями станет доступен с ПК.

В настоящее время WhatsApp Web требует только отсканировать QR-код с экрана компьютера с помощью смартфона. После этого пользователь входит в свой аккаунт с браузера. Это довольно простой способ, но, по сути, небезопасный.

Когда нововведение станет доступно всем пользователям, неясно.