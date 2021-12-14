WhatsApp добавил новую полезную функцию приватности

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WhatsApp добавил новую полезную функцию приватностиПо умолчанию
WhatsApp выпустил новую функцию безопасности — теперь статус последнего посещения пользователем мессенджера скрывается по умолчанию от незнакомых людей, с которым вы никогда не общались.
Ранее по умолчанию статус был виден для всех (стояла пометка «Everyone» или «был-а...»). Обновление WhatsApp ограничивает видимость этого статуса — он доступен только людям из Контактов. Иными словами, посторонние не смогут узнать, когда вы в последний раз заходили в мессенджер.
Это значит и то, что вы сами не сможете видеть статус чужих людей. Стоит отметить, что параметр «Мои контакты» для статуса «последний раз в сети» уже был доступен, но никогда до этого не использовался по умолчанию в приложении.
Источник: The Verge