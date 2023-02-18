WhatsApp добавил новые функции в приложение для iPhone

Поддержка режима «картинка в картинке» впервые была анонсирована WhatsApp в декабре прошлого года, а затем стала доступна пользователям бета-версии WhatsApp. С сегодняшнего дня любой пользователь iPhone сможет воспользоваться опцией.

Кроме того, теперь также можно добавлять подписи при отправке документов. Мессенджер поддерживает длинные описания для групп и настраиваемые аватары.