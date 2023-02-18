WhatsApp добавил новые функции в приложение для iPhone

14:41, 18 февраля 2023
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WhatsApp добавил новые функции в приложение для iPhoneВ том числе режим «картинка в картинке»
Мессенджер WhatsApp выпустил крупное обновление своего приложения для iPhone. Теперь пользователи смогут использовать функцию «картинка в картинке» во время видеозвонков. Это режим позволит добиться того, чтобы звонок не прерывался, когда вам нужно получить доступ к другому приложению.
Фото: Unsplash
Поддержка режима «картинка в картинке» впервые была анонсирована WhatsApp в декабре прошлого года, а затем стала доступна пользователям бета-версии WhatsApp. С сегодняшнего дня любой пользователь iPhone сможет воспользоваться опцией.
Кроме того, теперь также можно добавлять подписи при отправке документов. Мессенджер поддерживает длинные описания для групп и настраиваемые аватары.