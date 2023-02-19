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20:31, 19 февраля 2023
1 мин.

WhatsApp добавил новые стикеры для аватара

Они стали проработаннее и интереснее

Недавно команда WhatsApp объявила о возможности создавать персонализированные аватары в приложении для iOS и Android. Теперь компания расширила набор стикеров, связанных с ними.

WhatsApp добавил новые стикеры для аватара

Фото: Unsplash

Создать аватар можно прямо в настройках приложения, выбрав лицо, цвет, одежду и несколько аксессуаров. После этого картинку использовать в качестве фотографии своего профиля, а набор стикеров будет автоматически создан при этом.

WhatsApp добавил новые стикеры для аватара

WABetaInfo

Хотя количество стикеров, доступных в пакете, остаётся прежним, внесённые изменения добавили больше глубины и индивидуальности. Если у вас нет этих новых стикеров, попробуйте обновить свой аватар в настройках приложения: в этом случае мессенджер создаст последнюю версию.

Новые стикеры доступны для всех пользователей WhatsApp для iOS и Android уже сегодня.

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