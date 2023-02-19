WhatsApp добавил новые стикеры для аватара

WhatsApp добавил новые стикеры для аватараОни стали проработаннее и интереснее
Недавно команда WhatsApp объявила о возможности создавать персонализированные аватары в приложении для iOS и Android. Теперь компания расширила набор стикеров, связанных с ними.
Фото: Unsplash
Создать аватар можно прямо в настройках приложения, выбрав лицо, цвет, одежду и несколько аксессуаров. После этого картинку использовать в качестве фотографии своего профиля, а набор стикеров будет автоматически создан при этом.
WABetaInfo
Хотя количество стикеров, доступных в пакете, остаётся прежним, внесённые изменения добавили больше глубины и индивидуальности. Если у вас нет этих новых стикеров, попробуйте обновить свой аватар в настройках приложения: в этом случае мессенджер создаст последнюю версию.
Новые стикеры доступны для всех пользователей WhatsApp для iOS и Android уже сегодня.