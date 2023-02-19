WhatsApp добавил новые стикеры для аватара

Хотя количество стикеров, доступных в пакете, остаётся прежним, внесённые изменения добавили больше глубины и индивидуальности. Если у вас нет этих новых стикеров, попробуйте обновить свой аватар в настройках приложения: в этом случае мессенджер создаст последнюю версию.

Новые стикеры доступны для всех пользователей WhatsApp для iOS и Android уже сегодня.