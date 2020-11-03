WhatsApp добавил удобную функцию очистки памяти смартфона

Новое средство управления памятью можно найти по следующему пути: Settings > Storage and Data > Manage Storage. Оно решает давнюю проблему мессенджера: WhatsApp постоянно переполняет хранилище телефона. Пользователям приходится вручную удалять файлы из приложения. Теперь это будет проще сделать.

WhatsApp позволяет увидеть все файлы, сортирует их по размеру и другим критериям. Пользователь может просто поставить галочку напротив «удалить все» и быстро очистить место. При этом он сразу увидит, сколько ГБ осталось свободно.