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Сегодня 16:26

WhatsApp добавил удобную функцию очистки памяти смартфона

Можно наконец удалить сразу все файлы
Команда мессенджера WhatsApp объявила в Twitter о добавлении новой удобной функции очистки памяти смартфона. Теперь можно выбрать и удалить все полученные файлы, отсортировав их по размеру.

Новое средство управления памятью можно найти по следующему пути: Settings > Storage and Data > Manage Storage. Оно решает давнюю проблему мессенджера: WhatsApp постоянно переполняет хранилище телефона. Пользователям приходится вручную удалять файлы из приложения. Теперь это будет проще сделать.

WhatsApp позволяет увидеть все файлы, сортирует их по размеру и другим критериям. Пользователь может просто поставить галочку напротив «удалить все» и быстро очистить место. При этом он сразу увидит, сколько ГБ осталось свободно.

Нововведение уже появилось в стабильных версиях WhatsApp, но обновление распространяется постепенно.