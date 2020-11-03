WhatsApp добавил удобную функцию очистки памяти смартфона
Новое средство управления памятью можно найти по следующему пути: Settings > Storage and Data > Manage Storage. Оно решает давнюю проблему мессенджера: WhatsApp постоянно переполняет хранилище телефона. Пользователям приходится вручную удалять файлы из приложения. Теперь это будет проще сделать.
WhatsApp позволяет увидеть все файлы, сортирует их по размеру и другим критериям. Пользователь может просто поставить галочку напротив «удалить все» и быстро очистить место. При этом он сразу увидит, сколько ГБ осталось свободно.
We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020
Нововведение уже появилось в стабильных версиях WhatsApp, но обновление распространяется постепенно.