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WhatsApp добавит поддержку звонков через умные часы

На устройствах с Wear OS 3
Умных часов под управлением Wear OS 3 не так много, но если у вас такие есть, вы можете принимать голосовые вызовы в WhatsApp прямо через носимое устройство.
WhatsApp добавит поддержку звонков через умные часы

После обновления беты WhatsApp до версии 2.22.19.12 авторы 9to5google смогли принимать звонки на недавно выпущенных Galaxy Watch 5. Некоторые владельцы Galaxy Watch 4 также могут принимать голосовые вызовы в WhatsApp, но с бета-версией 2.22.19.11.

Вероято, вскоре эта опция появится в стабильной версии приложения.

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