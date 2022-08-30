WhatsApp добавит поддержку звонков через умные часы

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WhatsApp добавит поддержку звонков через умные часыНа устройствах с Wear OS 3
Умных часов под управлением Wear OS 3 не так много, но если у вас такие есть, вы можете принимать голосовые вызовы в WhatsApp прямо через носимое устройство.
После обновления беты WhatsApp до версии 2.22.19.12 авторы 9to5google смогли принимать звонки на недавно выпущенных Galaxy Watch 5. Некоторые владельцы Galaxy Watch 4 также могут принимать голосовые вызовы в WhatsApp, но с бета-версией 2.22.19.11.
Вероято, вскоре эта опция появится в стабильной версии приложения.