WhatsApp добавит ярлыки быстрого вызова для любимых контактов

Опция уже появилась в последней бета-версии WhatsApp для Android 2.23.3.15. В приложении можно создать ярлык вызова, нажав на нужный контакт. После создания нового ярлыка вызова он будет автоматически добавлен на главный экран вашего устройства.

Эта функция поможет пользователям сэкономить время и значительно ускорить процесс звонка. Особенно это пригодится тем людям, которые часто звонят одному и тому же человеку и не хотят каждый раз открывать приложение и искать контакт.