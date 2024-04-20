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Опубликовано 20 апреля 2024, 04:30
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WhatsApp*, Facebook* и Instagram* получили мощнейший ИИ

Llama 3 с намеком на еще более лучшего преемника
Марк Цукерберг объявил, что Meta* интегрировала своего нового ИИ-помощника, работающего на базе недавно выпущенной модели Llama 3*, в такие основные свои продукты, как Facebook*, WhatsApp*, Messenger* и Instagram*.
WhatsApp*, Facebook* и Instagram* получили мощнейший ИИ
© Ferra

Llama 3может похвастаться значительными улучшениями по сравнению со своей предшественницей, Llama 2. Meta скормила модели в семь раз больше обучающих данных, стремясь значительно расширить ее возможности.

Хотя некоторые эксперты опасаются потенциального использования мощных моделей ИИ в злонамеренных целях, Metaподчеркивает меры безопасности, чтобы предотвратить создание Llama вредоносного контента. Тем не менее, в отношении открытости моделей искусственного интеллекта Metaсохраняется критика. Лицензии компании на открытый исходный код ограничивают возможности исследователей и разработчиков по улучшению Llama. Это вызвало споры в сообществе ИИ.

Так и новость о еще более мощном преемнике, который уже находится в процессе обучения в Meta*, подпитывает критику. Возможности и доступность этой будущей модели еще предстоит выяснить, но очевидно, что гонка за «господство» в области ИИ разгорается.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена