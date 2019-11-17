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WhatsApp готовит тёмный режим
Возможно, скоро появится в стабильной версии мессенджера
Многие приложения уже ввели тёмный режим. Без полюбившейся пользователям опции пока остаётся WhatsApp. Но, как выяснилось, ждать появления в нём тёмного оформления осталось недолго.
Последнее обновление бета-версии мессенджера для Android и iOS принесло намёки на скорое введение опции. В приложении появились признаки тёмного режима, которые активируются, если перевести весь смартфон в него.
Правда, пока опция работает не полностью. Тёмное оформление появляется только на экране-заставке и в диалогах бета-версии WhatsApp. По сути, фон просто меняется со светлого на тёмный.
Но это, пожалуй, и есть главное изменение. Так что, вероятно, скоро долгожданный тёмный режим придёт в стабильную версию приложения.
Напомним, недавно обновление WhatsApp вызвало у владельцев некоторых смартфонов проблемы с автономностью.