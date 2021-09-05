WhatsApp изменит дизайн чатов на iPhone

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WhatsApp изменит дизайн чатов на iPhoneСкоро выкатят обновление
Стало известно, что команда мессенджера WhatsApp работает над редизайном чатов в приложении для iOS.
Эта функция появится в следующих обновления приложения, по данным WABetainfo. Сообщается, что пузыри сообщений станут более закруглёнными, а также получат новый зелёный цвет. В целом, новые пузыри станут больше и выглядят более современно.
Недавно также стало известно, что WhatsApp скоро выпустит версию приложения для iPad. Владельцы гаджетов Apple смогут легко переключаться в мессенджере между своими устройствами. Помимо этого, в приложении WhatsApp на iPhone скоро появятся реакции. То есть на сообщения можно будет оставить подобие лайка. виде эмодзи. На каждое сообщение можно поставить бесконечно количество реакций.