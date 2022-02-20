WhatsApp изменит голосовые звонки

Приложения
Вчера в 22:40
1 мин.
WhatsApp изменит голосовые звонкиИ не только
Разработчики мессенджера WhatsApp все еще работают над улучшением качества голосовых вызовов в своем приложении. Теперь, новая бета-версия показывает, что компания планирует обновить и пользовательский интерфейс в будущем обновлении.
Как сообщает WABetaInfo, версия 22.5.0.70 имеет новый интерфейс при совершении голосовых вызовов. Этот редизайн распространяется среди нескольких бета-тестеров. Как вы можете видеть на скриншоте ниже, WhatsApp изменит свой интерфейс в групповом звонке.
WABetaInfo также сообщает, что WhatsApp добавит обои к голосовым вызовам.
Ранее представители мессенджера WhatsApp сообщили о бета-тестировании новой функции — возможности увидеть непосредственно в чате содержимое фото и видео, отправленных без сжатия. Это нужно, чтобы обезопасить пользователей от мошенников, которые под видом фото могут отправить исполняемый зловредный файл со всеми вытекающими последствиями
Источник: 9to5mac