WhatsApp изменит голосовые звонки

WABetaInfo также сообщает, что WhatsApp добавит обои к голосовым вызовам.

Ранее представители мессенджера WhatsApp сообщили о бета-тестировании новой функции — возможности увидеть непосредственно в чате содержимое фото и видео, отправленных без сжатия. Это нужно, чтобы обезопасить пользователей от мошенников, которые под видом фото могут отправить исполняемый зловредный файл со всеми вытекающими последствиями