WhatsApp лишит пользователей безлимитного облака для резервного копирования файлов

Об этом портал WABetaInfo, освещающий все нововведения мессенджера, рассказывал в ноябре. Тогда пользователям рассказали, что эти ограничения могут появиться в бета-версии WhatsApp 2.23.24.21. Но сейчас пользователям начали приходить уведомления о переводе их с безлимитного Google Диска мессенджера на собственное облако.

В таком случае пользователи смогут создавать бэкап в пределах, как правило, бесплатного базового тарифа в 15 ГБ. Причём это пространство используется и под «Документы», «Презентации», «Таблицы» и другие сервисы Google.

Высок риск остаться без резервных копий при смене устройства или повторной авторизации в WhatsApp, если на «Диске» израсходовано свободное место.