WhatsApp может перестать работать на старых iPhone

Специалисты узнали, что Facebook работает над новой бета-версией 2.21.50 для WhatsApp. Эта сборка не будет работать на устройствах под управлением операционной системы iOS 9. Это значит, что компания больше не намерена поддерживать такие старые девайсы.

Новая версия WhatsApp Beta будет работать только на iPhone под управлением iOS 10 и выше. Сейчас модели iPhone 4 и 4S всё ещё могут работать на iOS 9. Напомним, что iOS 9 вышла в 2015 году.

Пока WhatsApp официально не объявила об этом.