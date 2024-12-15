WhatsApp на iPhone получит собственное меню набора номера

Набор номера выглядит так же, как и стандартный набор номера на iPhone, и доступен при нажатии кнопки "+" на вкладке "Звонки". Цель - сделать звонки более быстрыми и простыми без необходимости сначала добавлять номер в контакты.

Благодаря iOS 18.2, которая позволяет пользователям устанавливать сторонние приложения по умолчанию для звонков, это обновление приближает WhatsApp к замене “родного” приложения "Телефон", считают эксперты. WhatsApp также представил улучшения качества звонков, включая видеозвонки с более высоким разрешением и возможность инициировать звонки определенным участникам группового чата.