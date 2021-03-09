WhatsApp начал назойливо требовать у людей принять новые правила использования

Мессенджер присылает напоминания о новых условиях. Они приходят в виде всплывающих уведомлений. Команда мессенджера просит: «Пожалуйста, примите эти обновления, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp».

Разработчики также напомнили, что не будут удалять аккаунт, если пользователь не примет соглашение, но лишат его возможности пользоваться мессенджером полноценно.

Напомним, WhatsApp раскритиковали в начале года за новые правила использования, поскольку они подразумевают передачу Facebook всех данных, даже тех, что раньше компания не получала.