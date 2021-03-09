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Сегодня в 16:03
WhatsApp начал назойливо требовать у людей принять новые правила использования
Рассылает уведомления
До 15 мая пользователи WhatsApp должны принять новое соглашение, иначе мессенджер заблокирует им возможность читать или отправлять сообщения. Несмотря на то, что до даты «икс» времени достаточно, WhatsApp уже начал присылать людям назойливые уведомления.
Мессенджер присылает напоминания о новых условиях. Они приходят в виде всплывающих уведомлений. Команда мессенджера просит: «Пожалуйста, примите эти обновления, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp».
Разработчики также напомнили, что не будут удалять аккаунт, если пользователь не примет соглашение, но лишат его возможности пользоваться мессенджером полноценно.
Напомним, WhatsApp раскритиковали в начале года за новые правила использования, поскольку они подразумевают передачу Facebook всех данных, даже тех, что раньше компания не получала.