WhatsApp начал ограничивать аккаунты пользователей

Ранее команда WhatsApp предупредила, что с 15 мая лишит части функций аккаунты пользователей, которые не примут новое пользовательское соглашение. Теперь люди начнут получать неотклоняемое напоминание. До тех пор, пока оно не будет принято, у пользователей не будет доступа к списку чатов. Позже люди не смогут и получать входящие звонки, сообщения и уведомления.

Сейчас у многих пользователей WhatsApp по-прежнему работает без ограничений. Запреты будут вводить постепенно, в течение нескольких недель. Для каждого пользователя время появления ограничений будет индивидуальным.

Команда WhatsApp говорит, что использует сквозное шифрование в чатах, то есть никакие личные переписки не должны передаваться третьим сторонам.