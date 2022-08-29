WhatsApp начал превращаться в онлайн-магазин

Владелец мессенджера рассчитывает, что тот станет чем-то наподобие китайского WeChat. То есть в нём можно будет делать всё, что нужно для жизни: общаться, совершать покупки, просматривать места и т.д.

The Verge отмечает, что в конечном счёте подобные интеграции появятся во всём WhatsApp. Чтобы совершить покупку, пользователю нужно начать чат по определённому номеру.