WhatsApp начал превращаться в онлайн-магазин

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WhatsApp начал превращаться в онлайн-магазинПокупки уже интегрировали в Индии
Пользователи WhatsApp в Индии теперь могут делать покупки, не выходя из приложения. Мессенджер объявил о партнёрстве с компанией электронной коммерции JioMart. The Verge называет начало воплощения амбиций WhatsApp в отношении создания суперприложения.
Владелец мессенджера рассчитывает, что тот станет чем-то наподобие китайского WeChat. То есть в нём можно будет делать всё, что нужно для жизни: общаться, совершать покупки, просматривать места и т.д.
The Verge отмечает, что в конечном счёте подобные интеграции появятся во всём WhatsApp. Чтобы совершить покупку, пользователю нужно начать чат по определённому номеру.