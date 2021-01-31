WhatsApp начал пытаться убедить пользователей в приватности мессенджера

Если зайти в приложении на вкладку Status, можно увидеть там кружок от WhatsApp — выглядит это примерно как сторис в Instagram. Если нажать на кружок, то откроются полноэкранные картинки. На них команда WhatsApp написала: «Одна вещь, которая не нова — наша приверженность вашей приватности».

Представитель WhatsApp заявил журналистам, что «в связи с нашим недавним обновлением было много дезинформации и путаницы, и мы хотим помочь всем понять, как WhatsApp защищает частную жизнь и безопасность людей». Мессенджер продолжит предоставлять пользователям информацию об обновлениях на вкладке Status. Команда WhatsApp утверждает, что никто не может видеть личные сообщения пользователей в мессенджере, так как они зашифрованы.