WhatsApp* начал тестировать платную подписку: что входит и сколько стоит

Опубликовано 22 апреля 2026, 15:361 мин.
WhatsApp* начал тестировать платную подписку: что входит и сколько стоитГотовы?
WhatsApp* начал тестировать платную подписку с незамысловатым названием WhatsApp Plus*. Пока услуга доступна только небольшому числу пользователей.
© Ferra.ru
Стоимость подписки зависит от страны. В Европе, например, — €2,49 в месяц. Что получают подписчики?
-
Более 50 эксклюзивных стикеров.
-
Возможность сменить тему приложения — на выбор 18 цветов.
-
Свой значок приложения на главном экране телефона.
-
10 особых мелодий звонка.
-
До 20 закреплённых чатов.
-
В настройках групп можно задать тему. Параметры также можно задать сразу для нескольких чатов и групп, объединённых в список.
Компания не стала делать старые возможности платными — подписка даёт только новые, дополнительные. Пока WhatsApp Plus* работает только на Android. Версия для iPhone появится позже.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена