WhatsApp* начал тестировать платную подписку: что входит и сколько стоит

Стоимость подписки зависит от страны. В Европе, например, — €2,49 в месяц. Что получают подписчики?

Более 50 эксклюзивных стикеров.

Возможность сменить тему приложения — на выбор 18 цветов.

Свой значок приложения на главном экране телефона.

10 особых мелодий звонка.

До 20 закреплённых чатов.

В настройках групп можно задать тему. Параметры также можно задать сразу для нескольких чатов и групп, объединённых в список.

Компания не стала делать старые возможности платными — подписка даёт только новые, дополнительные. Пока WhatsApp Plus* работает только на Android. Версия для iPhone появится позже.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена