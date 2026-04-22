Опубликовано 22 апреля 2026, 15:36
WhatsApp* начал тестировать платную подписку: что входит и сколько стоит

WhatsApp* начал тестировать платную подписку с незамысловатым названием WhatsApp Plus*. Пока услуга доступна только небольшому числу пользователей.
WhatsApp* начал тестировать платную подписку: что входит и сколько стоит

Стоимость подписки зависит от страны. В Европе, например, — €2,49 в месяц. Что получают подписчики?

  • Более 50 эксклюзивных стикеров.

  • Возможность сменить тему приложения — на выбор 18 цветов.

  • Свой значок приложения на главном экране телефона.

  • 10 особых мелодий звонка.

  • До 20 закреплённых чатов.

  • В настройках групп можно задать тему. Параметры также можно задать сразу для нескольких чатов и групп, объединённых в список.

Компания не стала делать старые возможности платными — подписка даёт только новые, дополнительные. Пока WhatsApp Plus* работает только на Android. Версия для iPhone появится позже.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена