WhatsApp начал внедрять реакции на сообщения в Android-версии

Скорее всего, реакции также появятся в приложениях для iOS и настольных ПК. Напомним, что подобная функция уже давно появилась в стабильной версии Telegram. Набор реакций в мессенджере Павла Дурова пока больше. Впрочем, WhatsApp тоже может не ограничиться представленными эмодзи и добавлять постепенно новые.