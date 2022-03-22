WhatsApp начал внедрять реакции на сообщения в Android-версии

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WhatsApp начал внедрять реакции на сообщения в Android-версииКак в Telegram
WhatsApp внедряет эмодзи-реакции в приложение для Android. Пока в бета-версии, но это означает, что финальный релиз уже близко.
При длительном нажатии на полученное сообщение появляется набор реакций. Пользователь может выбрать один из шести эмодзи: большой палец вверх, сердечко, плач, смех, шокированное лицо или сложенные руки (обычно это означает «спасибо»). Похоже, что WhatsApp внедряет эту функцию на Android поэтапно.
Скорее всего, реакции также появятся в приложениях для iOS и настольных ПК. Напомним, что подобная функция уже давно появилась в стабильной версии Telegram. Набор реакций в мессенджере Павла Дурова пока больше. Впрочем, WhatsApp тоже может не ограничиться представленными эмодзи и добавлять постепенно новые.