WhatsApp начал защищать сохранённые сообщения от чужих

Приложения
Сегодня в 12:48
WhatsApp начал защищать сохранённые сообщения от чужихШифрование теперь применяется даже для резервных копий в облаке
WhatsApp использует сквозное шифрование, однако если хранить резервную копию в облаке, власти могут получить доступ к незашифрованной переписке с Google Диск или iCloud. Ранее сообщалось, что мессенджер работает над технологией независимого шифрования резервных копий в облаке. Теперь же оно наконец заработало.
Шифрование было включено в бета-версии приложения для Android (2.21.15.5). Теперь история чатов должна будет храниться в защищённом виде. Однако есть одна тонкость: если пользователь забудет свой пароль или потеряет 64-значный ключ восстановления, переписка будет заблокирована и для него.
Скоро эта опция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Также сервис работает над версией ПО, которая будет работать на разных устройствах, сохраняя сквозное шифрование.