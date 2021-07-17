WhatsApp начал защищать сохранённые сообщения от чужих

Шифрование было включено в бета-версии приложения для Android (2.21.15.5). Теперь история чатов должна будет храниться в защищённом виде. Однако есть одна тонкость: если пользователь забудет свой пароль или потеряет 64-значный ключ восстановления, переписка будет заблокирована и для него.

Скоро эта опция станет доступна всем пользователям WhatsApp. Также сервис работает над версией ПО, которая будет работать на разных устройствах, сохраняя сквозное шифрование.