WhatsApp* начала тесты самоуничтожающихся сообщений на iPhone

19 мая 2026
WhatsApp* начала тесты самоуничтожающихся сообщений на iPhone5 минут, час или 2 часа
WhatsApp* начал тестировать функцию исчезающих сообщений на устройствах Apple. Раньше она была доступна только в бета-версии для Android.
Отправитель может выбрать таймер в настройках чата: 5 минут, 1 час или 2 часа. Если получатель откроет сообщение, оно исчезнет через выбранный промежуток времени. Если же сообщение останется непрочитанным, оно автоматически удалится через 24 часа.
Пока функция доступна только части бета-тестеров на iOS. Когда WhatsApp* выпустит её для всех пользователей Android и iPhone — пока неизвестно.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена