WhatsApp начнёт автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах

13:16, 11 ноября 2022
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WhatsApp начнёт автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатахБудет удобно
Портал WABetaInfo сообщил, что в обновлении бета-версии WhatsApp для Android 2.22.23.9 появилась любопытная функция: мессенджер может автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах. Так телефон будет меньше вас беспокоить.
На снимке экрана ниже показано, что WhatsApp будет выдавать предупреждение о том, что уведомления из чата автоматически отключены. Это будет распространяться на большие группы, в которых сообщения могут приходить слишком часто.
WABetaInfo
Возможность автоматически «мьютить» большие групповые чаты, чтобы уменьшить количество уведомлений, стала доступна некоторым бета-тестерам, и в ближайшие дни появится у большего количества пользователей.