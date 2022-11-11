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13:16, 11 ноября 2022
1 мин.

WhatsApp начнёт автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах

Будет удобно

Портал WABetaInfo сообщил, что в обновлении бета-версии WhatsApp для Android 2.22.23.9 появилась любопытная функция: мессенджер может автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах. Так телефон будет меньше вас беспокоить.

WhatsApp начнёт автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах

На снимке экрана ниже показано, что WhatsApp будет выдавать предупреждение о том, что уведомления из чата автоматически отключены. Это будет распространяться на большие группы, в которых сообщения могут приходить слишком часто.

WhatsApp начнёт автоматически отключать уведомления о новых сообщениях в чатах

WABetaInfo

Возможность автоматически «мьютить» большие групповые чаты, чтобы уменьшить количество уведомлений, стала доступна ​​некоторым бета-тестерам, и в ближайшие дни появится у большего количества пользователей.

Источник фото:Unsplash
Источник:WABetaInfo
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