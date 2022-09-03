WhatsApp начнёт опрашивать пользователей о том, всё ли им нравится в мессенджере

Новая функция будет представлять собой опросный чат. Пользователь в нём сможет дать фидбэк по поводу новых функций, продуктов и др. Правда, перед тем, как выражать своё мнение, вам нужно будет получить приглашение от приложения. Это приглашение, впрочем, можно и отклонить, а сам опросный чат и вовсе заблокировать.

Если вы примете участие в опросе, ваш ответ не повлияет на вашу учётную запись, но, несомненно, поможет WhatsApp улучшить качество продукта. Пока функция тестируется.