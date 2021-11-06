WhatsApp начнёт работать на компьютере без включённого смартфона

WhatsApp начнёт работать на компьютере без включённого смартфонаНаконец
Как пишет GSMArena, обновление уже начало официально приходить пользователям Android и iOS-устройств. В России, правда, пока ничего не происходит. Возможно, обновление придёт чуть позже.
До сих пор пользователям нужно было убедиться, что основной смартфон по-прежнему подключён к интернету, прежде чем запустить WhatsApp в вебе.
Сначала новую функцию нужно включить на телефоне. После этого аккаунт отвяжут от всех устройств, которые были ранее привязаны, а затем надо будет привязаться к нужному устройству. Уже после можно будет спокойно пользоваться WhatsApp вне зависимости от того, что происходит с основным смартфоном.
Есть, правда, одно ограничение: связанные устройства смогут получать и отправлять сообщения в течение 14 дней после отключения основного смартфона. На планшеты и другие смартфоны нововведение не распространяется.