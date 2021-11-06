WhatsApp начнёт работать на компьютере без включённого смартфона

Как пишет GSMArena, обновление уже начало официально приходить пользователям Android и iOS-устройств. В России, правда, пока ничего не происходит. Возможно, обновление придёт чуть позже.

До сих пор пользователям нужно было убедиться, что основной смартфон по-прежнему подключён к интернету, прежде чем запустить WhatsApp в вебе.

Сначала новую функцию нужно включить на телефоне. После этого аккаунт отвяжут от всех устройств, которые были ранее привязаны, а затем надо будет привязаться к нужному устройству. Уже после можно будет спокойно пользоваться WhatsApp вне зависимости от того, что происходит с основным смартфоном.