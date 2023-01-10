WhatsApp начнёт сохранять исчезающие сообщения в специальную папку

Функция будет называться «Сохранённые сообщения» (Kept Messages). Пользователи могут использовать её, чтобы сохранить исчезающие сообщения. Это будет работать, даже если срок действия сообщения истёк. Однако такие сообщения будут визуально изменены, чтобы их можно было отличать от других обычных чатов.

Пользователь сможет в любой момент перестать сохранять эти сообщения. На данный момент эта функция недоступна для бета-тестеров.