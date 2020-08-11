WhatsApp наконец позволит переходить с Android на iPhone с сохранением переписки

Как пишут источники, в приложении появится синхронизация между iOS и Android. Благодаря этому пользователи смогут без проблем менять платформу. Сейчас история сообщения при смене смартфонов с разными операционными системами теряется.

В будущем для переноса истории сообщений пользователи должны будут подключить дополнительное устройство в настройках аккаунта, сохранить историю с помощью Wi-Fi, а затем скачать её на другом смартфоне из облака.

Стоит отметить, что пока WhatsApp не поддерживает работу одного аккаунта на нескольких устройствах одновременно. В будущем у сервиса должна появиться поддержка одновременной работы на четырёх устройствах.