WhatsApp наконец разрешит отправлять фотографии в оригинальном качестве

Это выяснил портал WABetaInfo, изучая бета-версии мессенджера. WhatsApp работает над внедрением опции и в мобильное, и в настольное приложения.

Функция позволит отправлять изображения, сохраняя их изначальное разрешение. Сейчас мессенджер сильно сжимает файлы при отправке. В будущем это станет опциональным: можно будет выбирать. Когда функция появится в стабильной версии приложения, пока неизвестно.