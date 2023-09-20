WhatsApp наконец-то запустила бета-версию iPad-приложения

Приложение для iPad функционирует аналогично версии для macOS. Пользователям необходимо отсканировать QR-код со смартфона, чтобы синхронизировать свои чаты в WhatsApp с iPad. Таким образом, пользователи могут отправлять и получать сообщения как на iPhone, так и на iPad, даже если они не находятся в одной сети Wi-Fi или в непосредственной близости друг от друга.

Несмотря на удобство версии для iPad, следует отметить, что она функционирует как приложение-компаньон, и пользователи, например, не могут создать в ней новую учетную запись.

Дата доступности WhatsApp для iPad для широкой публики остается неизвестной.