WhatsApp наконец запустят на планшетах Apple

В функции multi-device 2.0, которая появится в грядущем обновлении, Apple iPad будет считаться связанным устройством, поддерживающим WhatsApp. Сообщается также, что в приложении для Android, опция multi-device будет поддерживать и Android-планшеты.

Стоит отметить, что WhatsApp для iPad выйдет в форме полноценного приложения. Оно сможет работать независимо от других платформ.

Когда нововведение станет доступно всем пользователям, пока неясно.