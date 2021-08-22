WhatsApp наконец запустят на планшетах Apple

Приложения
Сегодня в 13:04
WhatsApp наконец запустят на планшетах AppleНо когда, пока неизвестно
Стало известно, что WhatsApp скоро выпустит версию приложения для iPad. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что такой вариант мессенджера может находиться в разработке. Благодаря этому и функции для использования WhatsApp на разных устройствах, пользователь сможет переключаться в мессенджере между своими гаджетами Apple.
В функции multi-device 2.0, которая появится в грядущем обновлении, Apple iPad будет считаться связанным устройством, поддерживающим WhatsApp. Сообщается также, что в приложении для Android, опция multi-device будет поддерживать и Android-планшеты.
Стоит отметить, что WhatsApp для iPad выйдет в форме полноценного приложения. Оно сможет работать независимо от других платформ.
Когда нововведение станет доступно всем пользователям, пока неясно.