WhatsApp не выпустил ожидаемую групповую функцию в одной стране из-за президентских выборов

Команда WhatsApp рассказала, что одним из самых популярных запросов являлась возможность добавлять больше людей в чат. Поэтому сейчас компания постепенно развёртывает эту возможность.

Интересно то, что бразильским пользователям придётся подождать функцию ещё несколько месяцев. В WhatsApp заявили: «На базе исключительно на нашей долгосрочной стратегии для Бразилии эта последняя функция будет реализована (прим. там) только после тестирования на других рынках».

На самом деле задержка связана с грядущими президентскими выборами, пишет 9to5mac. Такое решение — попытка предотвратить распространение фейковых новостей и дезинформации через группы, как это происходит в других приложениях, таких как Telegram.