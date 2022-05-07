WhatsApp не выпустил ожидаемую групповую функцию в одной стране из-за президентских выборов

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WhatsApp не выпустил ожидаемую групповую функцию в одной стране из-за президентских выборовРади «борьбы с дезинформацией»
Пару дней назад в WhatsApp появились новые функции. В их числе возможность оставлять реакции на сообщения, добавлять до 512 человек в группу, а также отправлять файлы размером до 2 ГБ вместо 100 МБ. Как оказалось, не все из этих функций стали доступны пользователям в Бразилии.
Команда WhatsApp рассказала, что одним из самых популярных запросов являлась возможность добавлять больше людей в чат. Поэтому сейчас компания постепенно развёртывает эту возможность.
Интересно то, что бразильским пользователям придётся подождать функцию ещё несколько месяцев. В WhatsApp заявили: «На базе исключительно на нашей долгосрочной стратегии для Бразилии эта последняя функция будет реализована (прим. там) только после тестирования на других рынках».
На самом деле задержка связана с грядущими президентскими выборами, пишет 9to5mac. Такое решение — попытка предотвратить распространение фейковых новостей и дезинформации через группы, как это происходит в других приложениях, таких как Telegram.