WhatsApp обвинили в сливе данных ФБР

Для получения нужных данных ФБР нужны ордер или повестка в суд. При этом, как пишут журналисты, WhatsApp и iMessage наиболее легко идут на уступки. При этом оба сервиса хвалятся своей защищённостью.

Полученный журналистами документ представляет собой внутреннее руководство ФБР о том, какие типы данных органы могут запрашивать у девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями. WhatsApp легко выдаёт все контакты запрашиваемого лица, имена и номера людей. В компании утверждают, что не передают ФБР содержимое переписок.

Что касается iMessage, то ФБР получает информацию о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого. Apple говорит, что переписки у неё тоже защищены.

Сообщается, что наименее охотно с ФБР сотрудничает Signal.