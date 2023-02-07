WhatsApp объявил о множестве новых функций

Теперь пользователи могут выбирать, кто просматривает обновления их статуса. Последний выбор сохраняется и используется по умолчанию для следующего обновления статуса.

Также в мессенджер добавили голосовой статус. Используя эту функцию, пользователи могут делиться голосовыми заметками продолжительностью до 30 секунд. Помимо этого, появились реакции на чужие статусы с помощью эмодзи. Достаточно провести пальцем вверх и выбрать один из восьми смайликов. Команда WhatsApp утверждает, что эту функцию просили сами пользователи.

Кроме того, в мессенджере появились предварительные просмотры ссылок в статусе. Теперь всякий раз, когда пользователь публикует ссылку, ему доступен предварительный просмотр её содержимого.