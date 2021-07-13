WhatsApp оказался главным распространителем вирусных ссылок в России

Аналитики «Лаборатории Касперского» изучили эту ситуацию благодаря данным Kaspersky Internet Security для Android. Они смотрели, как срабатывает компонент Safe Messaging. По словам специалистов, почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера была заблокирована именно в России. Это статистика за период декабря 2020 по май 2021 года.

WhatsApp оказался главным распространителем фишинга — на его долю приходится 83% случаев. За ним следует Viber. Доля Telegram в распространении фишинговых ссылок оказалась минимальна — 7%.

Специалисты посоветовали сохранять бдительность и проверять ссылки, прежде чем переходить по ним.