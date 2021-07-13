WhatsApp оказался главным распространителем вирусных ссылок в России

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WhatsApp оказался главным распространителем вирусных ссылок в РоссииЧерез Telegram распространяется меньше всего фишинговых ссылок
Специалисты по кибербезопасности рассказали, что фишинговые ссылки в России распространяются чаще всего через WhatsApp.
Аналитики «Лаборатории Касперского» изучили эту ситуацию благодаря данным Kaspersky Internet Security для Android. Они смотрели, как срабатывает компонент Safe Messaging. По словам специалистов, почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера была заблокирована именно в России. Это статистика за период декабря 2020 по май 2021 года.
WhatsApp оказался главным распространителем фишинга — на его долю приходится 83% случаев. За ним следует Viber. Доля Telegram в распространении фишинговых ссылок оказалась минимальна — 7%.
Специалисты посоветовали сохранять бдительность и проверять ссылки, прежде чем переходить по ним.