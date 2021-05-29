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Сегодня в 12:18
WhatsApp отменил ограничения для тех, кто не принял новую политику мессенджера
Но напоминать о принятии продолжит
Ранее в этом месяце WhatsApp заявил, что люди, которые не примут новую политику мессенджера, не смогут пользоваться приложением полноценно. До тех пор, пока они не согласятся, должно было висеть «неотклоняемое напоминание». Теперь WhatsApp сообщил, что планы изменились: компания не будет ограничивать функциональность кому-либо.
«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим дать понять, что мы не будем ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто ещё не принял обновление», — сказал представитель WhatsApp в заявлении для The Verge. Изначальный план откладывается на неопределённый срок.
В WhatsApp также отметили, что большинство пользователей приняли новую политику мессенджера. Команда приложения сообщила, что продолжит время от времени напоминать пользователям об обновлении.