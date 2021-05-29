WhatsApp отменил ограничения для тех, кто не принял новую политику мессенджера

«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим дать понять, что мы не будем ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто ещё не принял обновление», — сказал представитель WhatsApp в заявлении для The Verge. Изначальный план откладывается на неопределённый срок.

В WhatsApp также отметили, что большинство пользователей приняли новую политику мессенджера. Команда приложения сообщила, что продолжит время от времени напоминать пользователям об обновлении.