WhatsApp перенял очередную функцию Telegram

Анимированные стикеры обнаружились в бета-версии приложения 2.20.10. Источник показал некоторые коллекции стикеров и даже продемонстрировал их анимацию. Сообщается, что анимированные стикеры полноценно появятся в WhatsApp, вероятнее всего, уже скоро. Но точная дата неизвестна.

Напомним, слухи о добавлении анимированных стикеров в WhatsApp появились ещё в апреле 2019 года. Тогда СМИ даже показали примеры таких картинок. Отмечалось, что уже проводятся тестирования нововведения. Стоит отметить, что обычные стикеры появились в мессенджере лишь в октябре 2018 года. На тот момент у Telegram и Viber такая функция уже была.