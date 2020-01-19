WhatsApp перестал отправлять фотографии в России

Большинство пользователей (93%) не могут подключиться к серверу. Из-за этого они не могут отправить и получить фотографии, видео- и аудиофайлы.

Первые отчёты о сбоях стали поступать 19 января 2020 в 13:00 по московскому времени. Если судить по карте сбоев, то они в основном затрагивают Европу: Германию, Нидерланды, Бельгию. В России очаги наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерово. Также сильные сбои происходят в Объединённых Арабских Эмиратах и Сингапуре. Проблемы с работой сервиса испытывают и жители Индии.