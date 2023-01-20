WhatsApp перестанет портить качество фотографий при отправке

Благодаря опции HD Photos можно выбрать качество для фотографий, которые вы отправляете. Тем не менее конфигурация наилучшего качества не позволяет пользователям отправлять снимки в исходном качестве — они просто менее сжаты.

Теперь же WhatsApp тестирует возможность сохранения исходного качества. Пока неясно, когда эта опция станет доступна всем пользователям.