WhatsApp* Plus назвали платной подпиской, которую можно смело игнорировать

Что даёт подписка?

18 дополнительных цветов оформления (вместо стандартного зелёного).

14 вариантов иконки приложения.

Наборы анимированных стикеров и 10 эксклюзивных мелодий звонка.

Возможность закрепить до 20 чатов (вместо трёх обычных).

Все основные функции — зашифрованные сообщения, звонки, видео и статусы — остаются бесплатными и без подписки. В Европе — около € 2,49 в месяц. Подписка оформляется через App Store, есть бесплатный пробный период (неделя или месяц).

В целом, в Сети WhatsApp Plus* назвали подпиской, которую смело можно игнорировать. Мол, тот же Telegram за деньги дает «действительно полезные вещи»: увеличенный лимит загрузки файлов (до 4 ГБ), ускоренную загрузку, запрет на отправление в «личку» голосов — и не это далеко не всё.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена